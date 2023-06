Cum să alegeți un tablou electric, în funcție de utilitatea sa Electricitatea reprezinta o mare parte din viețile noastre de zi cu zi: internetul de pe dispozitivele smart, curentul de acasa, pentru buna funcționare a luminilor, electrocasnicelor, aerului condiționat, etc. Suntem inconjurați de electricitate și ne invartim munca in jurul ei. De aceea, este foarte important sa avem grija de cablurile electrice de prin casa, de panourile care trimit curent și de intrerupatoare. Pentru a face asta, trebuie sa ne asiguram ca avem un tablou electric funcțional, care merge fara probleme și ține sub control orice situație. Daca va doriți sa aflați mai multe despre… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana și Europa Nostra au anunțat, in ziua de 13 iunie, caștigatorii premiilor European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2023. Anul acesta, 30 de proiecte cu realizari remarcabile in domeniul patrimoniului, din 21 de țari, au primit cea mai inalta distincție a Europei in domeniu (lista…

- Peste 34% dintre romani erau expusi anul trecut riscului de saracie si excluziune sociala, aceasta fiind de departe cea mai mare pondere inregistrata in randul tarilor membre ale Uniunii Europene in anul 2022, arata datele publicate miercuri de Eurostat.Potrivit oficiului european de statistica,…

- Fondul pentru modernizare al Uniunii Europene a alocat, joi, 2,4 miliarde de euro pentru 31 de proiecte in sapte tari beneficiare, printre care se numara si Romania, pentru a contribui la modernizarea sistemelor lor energetice, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in domeniul energiei, al…

- „O prietenie inestimabila care ne onoreaza și ne inspira!O prietenie pe care mereu o reafirma, prin vizitele sale in Romania, Majestatea Sa Regele Charles al III-lea!In cadrul discuției private, l-am asigurat pe monarhul britanic de dorința noastra de a ne conserva tradițiile și de a ne proteja diversitatea…

- Procesul de tranziție catre un viitor complet verde demarat de cațiva ani incoace a condus la creșterea interesului pentru producerea curentului electric cu ajutorul puterii vantului. Astfel, in diferite țari ale lumii au aparut numeroase proiecte bazate pe energia eoliana.Aceasta importanta sursa de…

- Prezentatorul Dan Negru a venit cu critici dure, dupa ce reprezentatul Romaniei la Eurovision a ratat calificarea in finala concursului, in cadrul semifinalei de ieri, scrie SHOK.md . „Moldova e in finala! Noi țopaim spre casa. Nu ma deranjeaza exagerarile vestimentare sau de alta natura. Unii oameni…

- Apartamentul cuprinde niște finisaje cu adevarat „regești”. Locuința „regala” a starnit mii de reacții din partea romanilor, care s-au amuzat copios de decorațiunile extravagante. Un videoclip distribuit pe rețelele de socializare in urma cu o saptamana a devenit viral in Romania. In acesta,…

- Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), spune ca Romania are o legislatie destul de avantajoasa din punct de vedere al consumatorului si preturile sunt plafonate la niste niveluri destul de mici, mai ales la energie electrica , motiv pentru…