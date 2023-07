Cum să alegeți un puffer potrivit: Ghidul cumpărătorului Avand in vedere ca au inceput sa apara pe piața un numar din ce in ce mai mare de puffere, este o idee foarte buna sa știți cateva detalii despre cum puteți achiziționa un astfel de produs, astfel incat sa fiți siguri de faptul ca acesta va fi achiziția Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

- Daca aceștia nu se conformeaza, in prima etapa primesc avertisment, iar daca la al doilea control efectuat se constata ca nu au fost luate masuri pentru combaterea ambroziei, ei pot fi sancționați cu amenda intre 1.000-5.000 lei (persoanele fizice) și 10.000-20.000 lei (persoanele juridice).In Sectorul…

- Un picnic in parc, in aer liber, este ideal in zilele cu vreme frumoasa. Organizarea unui astfel de picnic nu este deloc complicata, mai ales daca ții cont de cateva lucruri esențiale atunci cand pregatești bagajele. Descopera un ghid pentru a organiza un frumos picnic in parc:Cum alegeți locația pentru…

- Armata din Taiwan a actualizat ghidul de aparare civila lansat anul trecut și a adaugat un capitol despre cum pot fi identificați soldații chinezi, in funcție de uniforme sau anumite trasaturi, scrie Reuters.

- Cautarea celui mai bun cazino online nu se incheie cu gasirea unei platforme cu o selecție larga de jocuri și un serviciu excelent pentru clienți. Un alt aspect important, și adesea decisiv pentru alegerea unui cazino, este oferta de bonusuri disponibile pentru jucatori. In acest ghid, vom explora diferitele…

- Disensiuni in UE! Germania si Italia se opun sanctiunilor contra companiilor chineze care colaboreaza cu RusiaGermania si Italia au formulat obiectii privind initiativa Comisiei Europene de a sanctiona companii chineze in cadrul noilor restrictii impuse Rusiei din cauza invaziei militare in Ucraina,…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a lansat, in consultare publica, Ghidul solicitantului „Comunitati de seniori – sprijin pentru persoane varstnice vulnerabile afectate de probleme locative“. Apelul, finantat Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, dispune de o…

- Cand vine vorba de pardoseli, exista mai multe materiale care te vei confrunta, fiecare cu promisiunea de a fi o alegere foarte buna. Printre altele, insa, una dintre opțiunile care pot fi luate in considerare ar fi cea de parchet laminat, una dintre marile evoluții in imbunatațirea casei din ultimii…

- Societatea evolueaza atunci cand cetatenii monitorizeaza activitatea alesilor publici si colaboreaza cu acestia pentru a indeplini proiectele electorale propuse in campanie. Desi exista diferente notabile intre guvernanta locala/nationala (Puterea Executiva) si Puterea Legislativa, de multe ori rolurile…