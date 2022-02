Stiri pe aceeasi tema

- Zvonul aparut saptamana trecuta, conform caruia Apple este aproape de lansarea unei functii de plati pentru firme, a fost confirmat de compania americana, care a anuntat-o acum oficial. Cu Tap to Pay, firmele pot folosi iPhone pentru a receptiona plati wireless realizate prin Apple Pay sau cu cardul.…

- Una dintre functiile pe care le asteptam de la inceputul pandemiei este posibilitatea de a debloca un iPhone cu deblocarea faciala prin Face ID, chiar daca purtam masca. Alternativa a aparut cu mai bine de un an in urma si implica utilizarea unui Apple Watch pentru deblocare, dar acum Face ID-ul clasic…

- Cum se spune și se scrie ”An Nou Fericit” sau ”La Mulți Ani” in 50 de limbi. Urari din diferite colturi ale lumii Trecerea in noul an este insotita de urari, mesaje și felicitari de anul nou 2022, in toate colturile lumii. Este momentul in care fiecare dintre noi ne facem planuri pentru urmatoarea perioada…

- Un iesean a jefuit tocmai sala de pacanele la care isi cheltuise banii. A obtinut de 10 ori mai multi bani decat pierduse, din care a reusit sa cheltuiasca jumatate pana sa fie prins. Lipsa antecedentelor penale ale talharului i-a facut pe judecatori sa fie ingaduitori, dandu-i o pedeapsa usoara. In…

- Cum a fost afectat turismul, in al doilea an de pandemie. Ce destinații au preferat romanii in țara și strainatate Turismul a continuat sa functioneze in 2021 in contextul restrictiilor impuse de autoritati pentru limitarea pandemiei. Anularea voucherelor de vacanta a fost resimtita de operatorii turistici,…

- In majoritatea timpurilor, atunci cand te cazezi intr-un hotel, vei primi un card care poate fi folosit pentru a debloca ușa camerei. Cu toate acestea, in ultimii ani, smartphone-urile și-au gasit o utilitate și in acest sens, unele hoteluri testand schimbarea acestei metode de deblocare la una cu o…

- Apple a numit League of Legends: Wild Rift drept Jocul Anului pe iPhone in cadrul App Store Awards 2021. Competiția App Store Awards premiaza cele mai bune jocuri și aplicații pentru iPhone, iPad, Mac, Apple TV și Apple Watch aparute recent in App Store, care folosesc tehnologiile Apple in moduri interesante…

- Cum explica președintele PSD, Marcel Ciolacu, taxa de solidaritate: ”Luxul și prostia de obicei se platesc” Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca taxa de solidaritate, adica o taxa pe bunurile considerate a fi de lux, este susținuta și va fi introdusa in legea bugetului. Acesta a mai precizat…