Cum să alegeți o saltea de pătuț pentru camera copiilor Achiziționarea unei saltele ieftine, sigure și confortabile pentruviitorul dvs. bebeluș poate fi un pic mai complicata. Inainte de a merge la raionul de lenjerie de pat din mega-magazinul local pentru bebeluși sau sa va uitați online dupa saltele ieftine, luați-va un moment pentru a trece in revista aceste sfaturi utile pentrualegerea unei saltele pentru patuț. Alegeți o saltea ferma In timp ce o saltea extrem de ferma poate parea inconfortabila, o fundație ferma este esențiala pentru siguranța bebelușului dvs.. Potrivit Comisiei pentru Siguranța Produselor de Consum, suprafețele moi de dormit creeaza un pericol de sufocare pentrusugari și cresc riscul de… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

