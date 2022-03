Cum să alegeți o mașină de spălat Mașinile de spalat rufe sunt aparate de bucatarie de incredere pe care cei mai mulți dintre noi le dețin. Cu toate acestea, ele pot veni cu o mulțime de caracteristici complicate și noi, de care probabil ca nu ați auzit niciodata. Puteți cumpara modele de buget cu strictul necesar sau puteți sa va uitați la modelele high-end cu funcții suplimentare și mult spațiu adaugat pentru incarcaturi mai mari de rufe. Dupa cum va puteți imagina, alegerea mașinii de spalat potrivite este dificila, așa ca am redus totul la cateva puncte importante pe care le vom diseca și explica. Gandiți-va… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mașina de spalat a fost o invenție foarte importanta, care a adus un beneficiu extraordinar, deoarece nu numai ca a oferit mai mult confort la spalarea rufelor, dar a economisit timp semnificativ pe care oamenii il petreceau anterior pentru a spala rufele in procesul manual. Dar ceea ce s-ar putea sa…

- Majoritatea modificarilor care au fost aprobate de autoritați la Codul Rutier la inceputul lunii februarie au intrat de azi, 27 februarie, in vigoare. Așadar, șoferii maramureșeni ar trebui sa știe ca de azi se sancționeaza comportamentul agresiv la volan. Adica vor fi amendați toți cei care schimba…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, saptamana viitoare, este posibil ca numarul de cazuri noi de COVID-19 sa ajunga la 25.000 sau 28.000 pe zi, insa a subliniat ca viteza de crestere a infectarilor este in scadere. “Valurile cu crestere rapida au, de obicei, si o scadere rapida. Opinia…

- Daca mașina de spalat pe care o folosești in prezent te-a dezamagit adesea, motiv pentru care ai decis ca ai nevoie de o noua mașina de spalat rufe de la care insa ai foarte mari așteptari, iți oferim cateva indrumari pentru o alegere cat mai inspirata. In randurile urmatoare vei gasi mai multe sfaturi…

- Premiera in programul Rabla și Rabla Plus 2022. Pot fi casate DOUA mașini iar bonusul total poate ajunge la 16.500 de lei Premiera in programul Rabla și Rabla Plus 2022. Pot fi casate DOUA mașini iar bonusul total poate ajunge la 16.500 de lei Incepand din luna februarie a acestui an vor fi lansate…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, ca luna viitoare vor fi lansate programele Rabla Clasic si si Rabla Plus. Anul acesta programul „Rabla", incepe cu schimbari importante. Valoarea voucherului pentru casarea unei masini vechi, scade cu 1.500 de lei. Insa, soferii au voie sa aduca doua…

- Pe polei sau pe gheata, distantele de franare se multiplica de 10 ori. Asadar, nu trebuie sa circulam cu viteza.In cazul in care se intampla sa pierdeti controlul masinii sau simtiti ca aceasta este pe cale sa derapeze, ideal e sa nu intrati in panica. Tot ce puteti face este sa virati in directia in…

- Pe polei sau pe gheata, distantele de franare se multiplica de 10 ori. Asadar, nu trebuie sa circulam cu viteza.In cazul in care se intampla sa pierdeti controlul masinii sau simtiti ca aceasta este pe cale sa derapeze, ideal e sa nu intrati in panica. Tot ce puteti face este sa virati in directia in…