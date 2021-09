Stiri pe aceeasi tema

- Exista vreo modalitate de a alege o piatra sau un cristal fara sa va inșelați? Este posibil sa identificam piatra sau cristalul potrivit pentru a ne crea bijuteriile terapeutice sau protectoare? Raspunsul este “nu”, pentru ca nu exista o piatra sau un cri

- Uneori se poate sa nu ai suficienți bani pentru a-ți pune la punct proiectele viselor tale. Planificarea unei nunti, a unei calatorii, schimbarea mașinii sau efectuarea unor analize medicale sunt planuri personale care implica sume consistente de bani, care uneori necesita un imprumut personal. Ei bine,…

- Poliția: Buna ziua! Numele meu e Jen, sun din partea PolițieiMama: Buna ziua! Imi pare foarte rau. Acela era... fiul meu de aproape 5 ani. Mi-a zis ca vrea sa invite Poliția la ziua lui de naștere. Imi pare foarte rau, ma simt puțin rușinata.Poliția: E ok.Mama: Imi pare rau!Poliția: E ok, voiam doar…

- Situatia animalelor fara stapan este o problema cu care Romania se confrunta de multi ani. De-a lungul timpului, autoritatile au inaintat mai multe solutii, insa cele mai eficiente – inclusiv pe termen lung – continua sa fie sterilizarea si adoptia.

- Lulu Lakatos, in varsta de 60 de ani, a fost condamnata miercuri la 5 ani și jumatate de inchisoare, dupa ce un juriu londonez a gasit-o vinovata de conspirație la furt, scrie AP. Femeia a schimbat in secret șapte pietricele cu diamante in valoare de 4,2 milioane de lire sterline (5,7 milioane…

- Marți și miercuri poți dona sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Timișoara și primești și o carte veche cadou, in semn de recunoștința, din partea Asociației ARIPI. Pe langa faptul ca se incurajeaza donarea și cititul prin aceasta acțiune, este incurajata și ideea de a oferi o șansa unei carți…

- Tazz by eMAG și UNTOLD anunța ca fanii prezenți la festival vor putea lua masa cu ajutorul tazz by eMAG, care va livra in interiorul festivalului, direct de la zonele de foodcourt. In plus, pentru participanții la festival, tazz by eMAG și UNTOLD lanseaza și un produs special, inspirat de bucataria…

- Capitala Frantei e cunoscuta pentru multe lucruri, dar poate ca, mai presus de orice altceva, este orasul iubirii. Tocmai de aceea, nu exista un cadou mai potrivit pentru prietena, iubita sau sotia ta decat doua bilete avion Paris, capitala mondiala a indragostitilor! Compania aeriana romaneasca animawings.com…