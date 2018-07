Stiri pe aceeasi tema

- La noi în tara, vinetele sunt foarte apreciate în arta culinara, fiind bogate în saruri minerale si hidrati de carbon si cu valoare energetica ridicata. Pentru a alege cele mai bune vinete, este bine sa stim câteva trucuri.

- Spatiul de lucru este cel in care petrecem cele mai multe ore in timpul unei saptamani, fie ca este vorba despre cel de acasa sau de la serviciu. Daca testati diferite scaune de birou trebuie sa aveti in vedere cateva aspecte importante.

- Majoratul reprezinta acel moment care duce adolescentul imatur dar plin de dorinte si vise frumoase inspre maturitate. Atunci isi castiga libertatea de a fi asa cum isi doreste, cadou care vine la pachet si cu o viata asupra caruia porta intreaga responsabilitate. Fiecare tanar isi doreste ca acest…

- Partidul Miscarea Populara Filiala Dambovița a demarat strangerea de semnaturi in campania “Alegem primarul in doua tururi”. Primele localitați in Post-ul PMP Dambovița a demarat campania de strangere de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- PMP demareaza campania “Alegem primarul in doua tururi” Partidul Miscarea Populara a demarat campania “Alegem primarul in doua tururi”, prin Post-ul PMP lupta pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Se strang semnaturi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Partidul Miscarea Populara a demarat campania “Alegem primarul in doua tururi”, prin care isi propune strangerea a peste 1 milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarului in 2 tururi de scrutin, a anuntat presedintele formatiunii, domnul Traian Basescu.

- Partidul Miscarea Populara a demarat campania “Alegem primarul in doua tururi”, prin care isi propune strangerea a peste 1 milion de semnaturi pentru revenirea la alegerea primarului in 2 tururi de scrutin, a anuntat presedintele formatiunii, domnul Traian Basescu. “Nevoia de a repara erori legistative…