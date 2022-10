Cum să ajungi stewardesă sau pilot la Ryanair Cum sa ajungi stewardesa sau pilot la Ryanair? Daca de-a lungul timpului ți-ai pus aceasta intrebare și chiar vrei sa faci acest lucru, iata ca acum ai ocazia! Compania aeriana Ryanair organizeaza la București un eveniment de recrutare pentru personal tehnic, specializat in mentenanța aeronavelor. Candidații sunt așteptați vineri, 28 octombrie, la hotelul Crystal Palace din capitala la primul interviu cu reprezentanții companiei, pentru unul dintre zecile de job-uri din oferta de angajare. Procesul de recrutare vizeaza mai multe categorii de personal calificat precum ingineri cu licența B1/B2,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

