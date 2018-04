Stiri pe aceeasi tema

- Marirea unor taxe si impozite este inevitabila, a declarat economistul Mircea Cosea, invitat intr-o emisiune la DIGI24. Este una dintre solutiile pe care le are guvernul pentru a tine deficitul bugetar sub control, dupa ce a majorat salariile, a spus el.Citeste si: 'Demisie' mascata in Guvernul…

- ASUS lanseaza monitorului profesional ProArt PA32UC, cu ecran IPS UHD 4K de 32 de inci, suport Thunderbolt 3, rata mare de contrast ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) și un unghi de vizualizare de 178°. Monitorul are certificare Ultra HD Premium și este capabil sa redea pana la 1.000cd/m2 pentru o experiența…

- Romania va avea un rol important in conducerea negocierilor referitoare la Brexit spre o concluzie de succes, in timpul primei sale Presedintii a Consiliului Uniunii Europene, la inceputul anului viitor, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ambasadorul Irlandei la Bucuresti, Derek Feely.…

- Mihaela Tatu e mai mult pe drumuri din cauza jobului. Fosta prezentatoare TV colinda țara in lung și-n lat in calitate de trainer/coach de tehnica și arta livrarii discursului. Mai pe romanește, vedeta invața oamenii sa țina discursuri. E foarte solicitata sa țina cursuri atat in țara, cat și in strainatate,…

- Huawei a prezentat, in cadrul targului de tehnologie MWC 2018, laptopul MateBook X Pro si tableta MediaPad M5. Huawei MateBook X Pro este un notebook ultra-subtire, de 13,9 inci, cu un nou ecran tactil FullView (margini de 4 mm) si un raport screen-to-body de 91%. Dispozitivul dispune de procesor…

- Jens Erik Christensen a gasit intr-un magazin cu haine la mana a doua o jacheta pusa intr-o punga unde se aflau mai multe haine. Respectiva sacoșa a fost abandonata in fața unui magazin caritabil unde se pot dona haine pentru cei nevoiași. Voluntarul susține ca a examinat haina și a scormonit…

- Imaginea, desi nu are Samsung ca sursa directa si recunoscuta oficial, este fara indoiala o fotografie de presa din cele care vor insoti urmatorul flagship al companiei coreene in momentul prezentarii oficiale. Aceasta confirma faptul ca S9 reprezinta o evolutie minora fata de modelul lansat…

- Autoritatile din Coreea de Nord au apreciat marti ca mesajul presedintelui american Donald Trump, care s-a laudat ca are un buton nuclear 'mult mai mare' decat cel al liderului nord-coreean Kim Jong-Un, nu este decat expresia unui 'dement', 'latratul unui caine turbat', relateaza…