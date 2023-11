Stiri pe aceeasi tema

- New York-ul intra in atmosfera sarbatorilor de iarna. Startul l-au dat celebrele dansatoare „The Rockettes”, cea mai longeviva trupa de dans sincron din Statele Unite. Spectacolul pe care dansatoarele il pun in scena in aceasta perioada a devenit deja tradiție. Se intimpla an de an, de aproape 9 decenii,…

- In fiecare an, atmosfera vibranta a inceputului de an școlar este imbogațita de un eveniment așteptat cu nerabdare de catre elevi, profesori și parinți, Balul Bobocilor. Balul Bobocilor nu este doar o ocazie pentru boboci de a straluci in lumina reflectoarelor, ci și un eveniment care aduce comunitatea…

- Olivier Giroud (37 de ani) și Rafel Leao (24 de ani) au protestat, prin cuvinte și gesturi, fața de decizia tehnicianului rosonero, in meciul de la Napoli (2-2). „Ma simt frustrat, am pierdut doua puncte. Nu suntem roboți. N-am vrut sa ies pentru ca simțeam ca pot sa mai inscriu”, a declarat autorul…

- Ministrul de interne francez Gerald Darmanin a denuntat joi „naivitatea” din cadrul institutiilor europene in fata unui „jihadism de atmosfera” care „permite radicalizarea” si „trecerea la actiune”, potrivit AFP. „Trebuie sa luptam fara naivitate impotriva acestui ecosistem, impotriva acestui jihadism…

- Chișinaul gazduiește astazi și miine Ziua Naționala a Vinului. Ediția din acest an se va desfașura cu sloganul „Vinul nostru cucerește lumea”. Peste 90 de vinificatori vor fi prezenți in Piața Marii Adunari Naționale (PMAN) pentru a-și prezenta creațiile, iar vizitatorii se vor bucura de degustari,…

- Atmosfera incendiara la naționala Poloniei. Sunt dezbateri pentru a-i retrage banderola de capitan lui Robert Lewandowski (35 de ani), atacantul de la FC Barcelona criticandu-și deschis colegii și reproșandu-le lipsa de personalitate și caracter. Intr-o grupa aparent ușoara, cu Albania, Cehia, Moldova…

- Mii de oameni au venit in seara zilei de vineri la spectacolul organizat de Primaria Jibou in zona centrala a orașului. Pe lista artiștilor invitați s-au aflat Alin Oprea, de numele caruia se leaga trupa Talisman, și Antonia. Momentele au fost unele incendiare, atmosfera fiind cu adevarat una de sarbatoare.…

- Bine-ar fi sa putem gasi cele mai cuprinzatoare cuvinte la timpul potrivit! Li se intampla unor oameni a caror viața este curata, purtare smerita și minte ințeleapta. Sunt indreptațiți sa puna in cuvinte adevaruri ce ar trebui reamintite oricat de des. In afara de entuziasmul legat de onomastica, oamenii…