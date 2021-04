Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, ajutorul de deces acordat in cazul morții unui pensionar și asigurat in sistemul public de pensii sau a unui membru (ruda) al familiei acestora va fi mai mic. Reducerea este consecința scaderii caștigului salarial mediu brut pe economie, legea prevazand ca ajutorul este egal cu acesta,…

- Cercetatori de la Universitatea Manchester din Marea Britanie au anuntat vineri ca au reusit sa detecteze cancerul endometrial folosind un simplu test urinar, care este mult mai putin invaziv si nedureros in comparatie cu celelalte teste actuale, informeaza AFP. In prezent, aceste forme…

- Oamenii sunt singura specie care, in mod deliberat, se priveaza de somn. Insa, odihna in timpul nopții este foarte importanta pentru a ne menține starea de sanatate. Un adult trebuie sa doarma, in medie, opt ore pentru a funcționa optim. Exista insa diferențe in ceea ce privește intervalul de odihna.…

- Artistul constantean Adrian Uzum trebuie sa faca o operatie complexa si scumpa in strainatate si are nevoie de ajutorul nostru pentru a strange suma necesara.Fac un apel de suflet catre toata lumea, prieteni, cunoscuti si necunoscuti. Sa l ajutam pe un om bun, minunatul artist constantean Adrian Uzum…

- Echipa Centrului Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atrage atenția asupra unei metode inovative de atac care se folosește de casuțele de mesagerie vocala ale utilizatorilor de dispozitive mobile. Atacatorul apeleaza serviciul de mesagerie vocala și se autentifica cu…

- Site-ul Casei Albe, www.whitehouse.gov, a fost relansat miercuri, cand Joe Biden a preluat mandatul prezidential, iar noul lider american a transmis o invitatie ascunsa, relateaza Reuters. Citește și: SURSE - Klaus Iohannis, pompier de serviciu: a intervenit direct in scandalul din PNL…

- S-a aflat ce a pațit Bogdan Stanoevici chiar inainte sa moara. Informații de ultima ora au aparut din spital. Doctorii romani au incercat sa-l salveze pe fostul actor cu ajutorul unei tehnologii de ultima ora, insa fara succes. Bogdan Stanoevici, supus unui tratament revoluționar inainte sa moara. Multe…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, fost premier, transmite sambata ca Romania are probleme cu accesarea fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliența. Citește și: Lovitura sub centura in coaliție: PNL transforma in element decorativ o funcție revendicata de USR PLUS in…