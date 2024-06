Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori anunța ca s-au aplicat restrictii de viteza trenurilor ca urmare a temperaturilor ridicate. Operatorul feroviar avertizeaza și ca instalațiile de climatizare risca sa nu funcționeze in vagoane.

- Prima si cea mai importanta este sa evitati pe cat posibil expunerea prelungita la soare intre orele 11:00 si 18:00. Pe parcursul zilei faceti dusuri caldute fara sa va stergeti de apa, iar daca totusi iesiti afara, purtati palarii se soare, haine lejere, din fibre naturale si de culori deschise. Pe…

- Aparatele de aer conditionat trebuie sa fie reglate la o temperatura cu 5 grade mai mica decat cea de afara, iar daca sunt peste 32 de grade nu trebuie folosite ventilatoarele, atrage atentia Ministerul Sanatatii, in contextul intensificarii valului de caldura in Romania. Celor care nu au aer conditionat…

- Peste jumatate dintre romani (57%) prefera sa aiba in locuinta, in perioada verii, o temperatura cuprinsa intre 21 si 23 de grade, in timp ce patru din zece persoane (42%) folosesc aparatul de aer conditionat aproape zilnic, releva rezultatele unui sondaj publicat, marti, de E.ON. In acest context,…

- Temperaturile toride au facut sa creasca vanazile la aparatele de aer conditionat. Romanii care locuiesc la bloc n-au avut alta solutie decat sa-si instaleze astfel de aparate. Instalatiile de climatizare aduc, intr-adevar, un plus de confort, dar si o cheltuiala pe cinste. Factura poate creste si cu…

- In timpul verii, unul dintre principalii noștri aliați pentru a combate caldura din casa este aerul condiționat. Cu toate acestea, aerul condiționat ne poate aduce și mari neplaceri, pe langa posibilele raceli și costuri uriașe la facturile de la curent. Exista insa cateva trucuri pe care le poți pune…

- Cu toții ne dorim o locuința confortabila și care sa ne ofere un mediu de trai sanatos. Atunci cand vine vorba de confortul și bunastarea in locuința, temperatura ambientala joaca un rol foarte important.Menținerea unei temperaturi corecte in casa nu este doar o chestiune de confort, ci și una de sanatate…

- Pompierii argeșeni au fost solicitați sa intervina in dimineața zilei de sambata, 13 aprilie, in municipiul Pitești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un laborator al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Arges.