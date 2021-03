Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Global Money Week, ING Bank subliniaza faptul ca unul din trei romani este ingrijorat ca situația financiara ii controleaza viața, conform ultimului studiu realizat la inceputul acestui an. 55% dintre respondenți au spus ca sanatatea financiara le influențeaza sanatatea psihica,…

- Burnout-ul reprezinta acea stare influențata de stres constant, nerezolvat, care apare din diverse motive legate de munca: program solicitant; linia ștearsa intre viața personala și cea profesionala; lipsa controlului; volum mare de munca. Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care burnout-ul…

- Datoriile neachitate sunt un motiv important de stres pentru orice persoana care se afla in situatia in care nu gaseste solutii de rezolvare. Multi aflati in astfel de situatii au ajuns sa inteleaga...

- Pentru frumoasa Laurette, viața nu a fost intotdeauna roz. Cand a decis sa plece de acasa, nu s-a gandit ca nu are unde sa doarma, ci a sperat ca se va pune pe picioare pentru a-i da cea mai buna educație fetiței ei.

- Unul dintre cele mai iubite și longevive cupluri din showbiz s-a destramat. Actorii Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu au decis sa mearga pe drumuri separate, iar vestea a cazut precum un traznet asupra fanilor celor doi, care nu se așteptau ca Vlad și Cris sa se desparta vreodata. Ce decizie a luat…

- Educația financiara este din ce in ce mai importanta și nu doar pentru persoanele care lucreaza in domenii specifice, ci si pentru familia obișnuita care incearca sa decida cum isi echilibreaza bugetul, cand si cum cumpara o locuinta, cum finanteaza educația copiilor și ce economii face pentru pensie.…

- Numarul 1 inseamna ca ești o persoana care are nevoie de spațiu și de multa libertate, ca sa te poți desfașura in voie. Nu iți place sa fii contrans de cei din jurul tau, ești o fire rebela și independenta. Uraști sa faci lucrurile in graba. Vrei sa te bucuri de viața și sa atargi atenția asupra ta. Numarul…

- Probabil ca niciodata pana acum nu ne-am bucurat atat de mult de sfarșitul unui an calendaristic! Nici nu este de mirare, 2020 ne-a adus multe probleme și griji, a stricat multe planuri și ne-a schimbat radical modul de viața. Probabil ca niciodata pana acum nu ne-am bucurat atat de mult de sfarșitul…