Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Ghinescu reușește sa se mențina in forma, in ciuda anilor care trec. Chiar daca este mama și are și o cariera care ii ocupa mult timp din viața, a reușit sa iși schimbe complet stilul de viața. Cantareața a slabit peste 10 kilograme, iar acum și-a dezvaluit marele secret al tinereții.

- Competiția „Clar pentru Tipar”, lansata de Antalis, furnizor de hartie și materiale destinate creatorilor de banda desenata, a ajuns la a treia ediție și are tema «Inteligența artificiala in viața cotidiana». Lansata in 2018, competiția a abordat teme precum «Hartia și Sustenabilitatea» și «Super eroii…

- Centenarii reprezinta grupul demografic cu cea mai rapida creștere din populația mondiala, numarul dublandu-se la fiecare zece ani, incepand cu 1970. In 2015, existau aproape jumatate de milion de oameni care au depașit varsta de 100 de ani, și se estimeaza ca pana in 2050, vor exista 3,7 milioane de…

- In Antichitate exista o singura proto-limba, in baza careia s-au dezvoltat deja toate celelalte limbi, iar geografia și stilul de viața au jucat un rol important in evoluția limbilor. Despre acest lucru a relatat asistentul universitar, profesorul de filosofie la Universitatea de Stat din Moldova, expert…

- Ziua Mondiala a Inimii este celebrata in fiecare an pe 29 septembrie. Societatea de Cardiologie din Romania atrage atenția ca stilul de viața nesanatos crește riscul de hipertensiune, care afecteaza jumatate dintre romanii de peste 45 de ani, dar și tot mai mulți tineri. Ministerul Sanatații (MS) a…

- Principalii factori care influențeaza starea de sanatate a unui individ sunt: zestrea genetica și stilul de viața. Stilul de viața se refera, in esența, atat la alimentație, cat și la activitatea fizica.Iata in continuare 20 de sugestii pentru o viața sanatoasa și mai lunga.

- Angajații din Romania au lucrat, in 2021, in medie 39.8 ore pe saptamana, poziționandu-se cu mult peste media europeana de 36.4 ore, potrivit Eurostat. Pe de alta parte, romanii și-au luat echivalentul a 23.000 de ani de concediu medical in primul trimestru din 2023, adica 8,41 milioane de zile, conform…

- Somiera a trecut printr-o serie de transformari in ultimii ani, ajungand in prezent sa poata fi achizitionata in diverse forme, de la cele mai simple la cele mai complexe. Structura banala pe care o stiai, realizata din lemn si arcuri, este acum un adevarat instrument medical ce poate imbunatati starea…