- Populatia Italiei a scazut sub 59 de milioane de locuitori, iar tara imbatraneste intr-un ritm mult mai rapid decat restul Uniunii Europene, a transmis luni agentia nationala de statistica Istat, conform Reuters. O populatie in scadere si care imbatraneste este o ingrijorare majora pentru o economie…

- O femeie din Florida a intentat o acțiune colectiva impotriva macaroanelor cu branza instant de la Kraft Heinz, Velveeta, susținand ca dureaza prea mult pentru a fi pregatite. Ambalajul susține ca preparatul este „gata in 3½ minute”, dar Amanda Ramirez a numit afirmația „falsa și inșelatoare” și susține…

- A sta cu adevarat degeaba e atunci cand nu asculti nimic altceva cu atentie, cand nu te uiti la nimic in mod special, cand te misti fara a te solicita prea mult, ca atunci cand stai pe o banca in natura sau oriunde altundeva, sau cand te plimbi fara un scop, si atat, nimic mai mult. Si asta trebuie…

- eMAG a anunțat bilanțul primelor zece ore de Black Friday, iar cele mai interesante produse s-au terminat in primele doua - trei minute, viteza de vanzare fiind mare. In zece ore au fost plasate comenzi in valoare de peste 521 milioane de lei, cu 30 de milioane de lei mai mult comparativ cu ediția anterioara.

- Pe 3 noiembrie Loteria Romana a avut extragerile la Loto 6 din 49. La acel moment era un report de peste 18,77 milioane de lei. La tragerile de joi, s-au acordat, conform Loteriei Romane, peste 22.400 de caștiguri in valoare totala de aproximativ 1.500,000 de lei. Se pare ca a fost o zi norocoasa pentru…

- Doua tinere angajate la un McDonalds au devenit virale pe TikTok dupa ce au incercat sa filmeze un dans chiar in interiorul fast-food-ului, in timpul muncii, relateaza ro-viral.video .Ele au pregatit telefonul, au dat rec și au inceput sa execute mișcarile, insa nu au observat ca in cadru s-a strecurat…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a semnat 11 noi contracte de finantare, in valoare totala nerambursabila de 17.882.091,58 de lei, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020.

- Agenția Finanțelor Publice București a scos la licitație in SICAP un contract de 1,2 milioane lei pentru montarea de terminale POS in ghișeele Trezoreriei, unde firmele sa poata plati mai confortabil și mai repede taxele cuvenite statului. Terminalele vor fi instalate in urmatorii trei ani iar Fiscul…