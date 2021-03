Tendința „fara sutien” numita și „braless” este peste tot. Nu va parea deloc vulgar daca știi sa te imbraci cu chic și stil. Dimpotriva, tendința ar fi chiar spre celebrarea feminitații. Daca stiloul lui Moliere este etern, timpul in care moda a cerut femeilor sa-și ascunda corpul s-a incheiat. De... The post Cum sa adopți tendința fara sutien, fara a parea vulgara appeared first on Tabu .