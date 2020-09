Cum să adopți ruginiul, cea mai modernă culoare pentru începutul anului școlar Culoarea suprema pentru intoarcerea la școala in toamna 2020, ruginiul ne incalzește aspectul de toamna cu nuanțele sale stralucitoare. Caramiziu, rugina, culoarea teracotei, a mandarinei … Oricare ar fi numele culorii la moda pentru intoarcerea la școala, ne referim pe scurt la portocaliu inchis! In acest sezon, garderoba noastra cromatica... The post Cum sa adopți ruginiul, cea mai moderna culoare pentru inceputul anului școlar appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

