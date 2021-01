Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu 1 ianuarie s-au produs schimbari importante in relatiile comerciale intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, fiind introduse cel putin noua proceduri suplimentare care vor reglementa schimburile comerciale, a afirmat vineri Bogdan Mihailescu, seful Biroului economic si comercial, ministru…

- N. D. Avand in vedere ca au aparut noi modificari odata cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, conform Camerei de Comerț și Industrie Prahova, astazi oamenii de afaceri din județ pot afla detalii despre impactul Brexit asupra activitații comerciale a firmelor romanești participand la un seminar…

- De la 1 ianuarie conditiile de calatorie in Regatul Unit s-au schimbat. Plata cu cardul, serviciile de roaming si controalele vamale sunt cateva dintre aspectele la care cetatenii romani care vor efectua vizite in Regatul Unit trebuie sa fie atenti, atrage atentia duminica Ambasada Romaniei in Regatul…

- Romanii care se afla in Regatul Unit inainte de 31 decembrie 2020 si intentioneaza sa locuiasca, sa munceasca sau sa studieze in aceasta tara si dupa aceasta data trebuie sa solicite obtinerea statutului de rezident (settled status sau pre-settled status) in cadrul programului EU Settlement Scheme (EUSS)…

- Romanii care nu au obtinut statutul de rezident in Regatul Unit si doresc sa mearga in vizita la familie sau prieteni ori in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 30 septembrie 2021, data de la care calatoriile in aceasta tara vor fi posibile doar cu pasaportul,…

- Romanii care nu au obtinut statutul de rezident in Marea Britanie si doresc sa mearga in vizita la familie sau prieteni ori in scop turistic vor putea folosi cartea de identitate ca document de calatorie pana la 30 septembrie 2021, data de la care calatoriile in aceasta tara vor fi posibile doar cu…

- Peste 600.000 de romani au primit statutul de rezident sau statutul de rezident temporar in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Aceasta calitate le permite ca si dupa incheierea perioadei de tranzitie de dupa retragerea acestei tari din Uniunea Europeana sa beneficieze de aceleasi drepturi…

- Incepand cu 1 ianuarie 2021, odata cu incheierea perioadei de tranzitie dupa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, condițiile de imigrare se schimba pentru toți cetațenii straini, inclusiv pentru romani. Vor fi alte reguli pentru cei care vor vrea sa se stabileasca in Regatul Unit, sa lucreze…