- In Moldova, preturile medii de consum in luna mai 2023, fata de luna aprilie 2023, au crescut cu circa 0,5%, fața de 2,0% in luna respectiva a anului 2022. Despre aceasta a informat Biroul Național de Statistica, menționind ca, creșterea preturilor medii de consum in luna mai a fost determinata de majorarea…

- Preturile de consum au scazut in medie cu 0,4% intr-o luna. Comparativ cu mai 2022, preturile alimentelor au crescut cu 33,5%, cele mai mari cresteri inregistrandu-se la prajituri (59,6%), paine (52,7%), produsele lactate (51,3%), unt si crema de unt (46,8%), oua (46,1%), paste fainoase (37,4%), produsele…

- Salariul mediu lunar in Republica Moldova in ianuarie-martie a fost de 11.486,2 lei (649 dolari), in creștere cu 20,1% in expresie nominala fața de primul trimestru al anului 2022. In Moldova, salariul mediu a crescut cu 20%, dar de facto s-a micșorat cu 4%. Astfel de date au fost anunțate miercuri…

- In Moldova, in luna aprilie 2023 prețurile producatorului in industrie s-au micșorat fața de martie curent cu 0,3%. Dupa cum a anunțat Biroul Național de Statistica, totodata, fața de decembrie 2022 prețurile s-au majorat cu 3,5%, iar in comparație cu aprilie 2022 – cu 17,3%. In industria extractiva,…

- Inflația in Republica Moldova a coborat in luna aprilie la 18,1%, fiind in scadere cu 3,88% comparativ cu luna martie, anunța Biroul Național de Statistica. Potrivit BNS, preturile medii de consum au crescut in aceasta luna cu 2,2%. Acest lucru a fost determinat de majorarea preturilor la produsele…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, productia globala agricola in gospodariile de toate categoriile, intreprinderile agricole, gospodariile țaranești și gospodariile populației in perioada ianuarie-martie 2023, conform estimarilor preliminare, a insumat in preturi curente 2032,1 milioane lei.…

- In Moldova, in luna martie 2023, prețurile producatorului in industrie s-au majorat fața de februarie curent cu 0,3%, fața de decembrie 2022 – cu 3,8% și in comparație cu martie 2022 – cu 23,8%. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca, in industria extractiva, in luna martie…

- Biroul Național de Statistica a publicat informații despre evoluția inflației in R. Moldova, unde se straduie sa ascunda cifrele care prezinta starea catastrofala in care se afla economia R. Moldova. Cel mai important paragraf din comunicatul BNS este urmatorul: „Prețurile medii de consum in luna martie…