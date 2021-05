Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitati din Satu-Mare au fost acoperite de ape. Peste 100 de oameni au fost evacuati de urgenta din cauza ploilor torentiale care au cazut in ultimele ore. Ploile au facut prapad in Ratesti, Socond, Hurezu Mare. Apa a ajuns in curțile caselor, dar și pe drumul național care a fost inchis.…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in comuna Tarcau, județul Neamț. Microbuzul cu calatori se afla in mers, cand limitatorul de inalțime al unui pod s-a prabușit peste el. Doua persoane, una dintre ele șoferul, ar fi murit pe loc, zdrobite sub greutatatea dispozitivului. Un echipaj SMURD sosit…

- Sarbatorirea Paștilor, Sarbatoarea sarbatorilor, incepe chiar inainte de miezul nopții cu Canonul Sambetei celei Mari; la inceperea Vecerniei Invierii, in biserica este intuneric deplin. La miezul nopții, preotul ia lumina de la candela de pe Sfantul Altar și o da mai departe credincioșilor, zicand…

- Sarbatoarea Intrarii in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos este numita in popor și Floriile, de la florile pe care mulțimile și copiii le purtau in mana, aclamand intrarea in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca Domn și Imparat. Primul ințeles al Intrarii…

- Copreședintele USR-PLUS crede ca trebuie gasite soluții pentru a indemna cat mai mulți oameni sa se vaccineze, iar una dintre acestea ar fi ca primarii sa se implice in fiecare comunitate, ca in campania electorala. “Pentru a-și obține voturile, edilii sunt foarte creativi in a ajunge cu mesajul la…

- O femeie din Navodari, județul Constanța, a sunat, miercuri, la 112 și a amenințat ca arunca blocul in aer. Pompierii au intervenit imediat și au evacuat toate persoanele aflate in cladire. Pompieri din cadrul ISU Dobrogea și polițiștii constanțeni au intervenit in urma apelului primit la numarul de…

- Premierul Florin Citu susține ca 2 milioane de oameni vor fi vaccinati anti-COVID, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania, reprezentand 10% din populatie. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii”, a scris Cițu pe Facebook. „2 milioane de oameni vaccinati…

- PNL Arad a uitat de toți primarii și membrii de partid aduși in ultimul an in PNL, via PSD sau ALDE și critica nominalizarea USR pentru o functie de subprefect in judet, pe motiv ca cel propus, Vasile Catana, este fost membru PSD. Intr-un comunicat de presa cu titlul “PSD are subprefect … via USR”,…