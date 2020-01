Stiri pe aceeasi tema

- Comedia "5GANG: Un altfel de Craciun a avut un impact puternic la public din prima saptamana de la lansare, cand a devenit cel mai bine vandut film romanesc din ultimii 30 de ani, stabilind astfel un record absolut in industria cinematografica din țara noastra.

- In jur de 150 de actori si figurație speciala dau viața personajelor care iarna aceasta aduc pe marile ecrane filmul de comedie „5GANG: Un altfel de Craciun”, o poveste de sarbatori pentru toata familia și debutul regizoral al lui Matei Dima (Bromania), noteaza click.ro. De la ideea scenariului și pana…

