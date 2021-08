Stiri pe aceeasi tema

- Autovehiculele electrice sunt tot mai des intalnite in traficul rutier in județul nostru, iar intervenția pentru stingerea unui incendiu la un astfel de autovehicul are anumite particularitați care necesita o buna pregatire și echipamente specifice. Dupa stingerea incendiului, autovehiculul electric…

- Echipa de pompieri romani aflata in misiune in Grecia intervine in continuare la stingerea incendiilor, o evaluare a activitatii in vederea continuarii operatiunii peste termenul stabilit urmand sa aiba loc catre finalul acestei saptamani, a declarat seful DSU, Raed Arafat. El a raspuns astfel, intrebat…

- In Grecia, pompierii romani isi continua interventia terestra alaturi de colegii lor din Republica Moldova. In conditii meteo acum favorabile, numeroase focare au fost stinse, atat in Grecia continentala, cat si pe Insula Evia. Si in Macedonia de Nord incendiile de padure au fost puse sub control, iar…

- Pompierii romani impreuna cu cei din Republica Moldova continua lupta cu incendiile in insula Evia din Grecia. Ploaia le-a venit in ajutor pe timpul nopții, iar joi salvatorii intervin in doua zone cu mașini de stingere, drone și drujbe.

- Pompierii romani care lupta sa stinga incendiile care mistuie in mai multe zone din Grecia vor fi cazati gratuit in locatii turistice din insula Thassos vara viitoare. Incendii de vegetatie au izbucnit in mai multe zone ale tarii in ultima saptamana, pe fondul temperaturilor foarte ridicate.

- Ministerul Afacerilor Interne a prezentat o serie de poze cu pompierii romani care intervin pentru a ajuta la stingerea incendiilor din Grecia. „In doar cateva ore, 108 pompieri au plecat spre Bucuresti, unde se forma convoiul cu destinatia Grecia. Nu au intrebat cat tine misiunea, nu au intrebat…

- Mii de hectare de vegetație au ars pana acum in Grecia și flacarile se apropie amenințator de zonele populate. Autoritațile evacueaza zi și noapte locuitorii aflați in calea flacarilor.

- Deși participa lunar la zeci de intervenții, pompierii dau o mana de ajutor și in timpul liber ori de cate ori au ocazia. Așa s-a intamplat și duminica, in jurul orei 14:30, cand plutonierul major Ionuț Ungureanu, subofițer in cadrul Stației de Pompieri Deta, aflandu-se in tura libera, se indrepta cu…