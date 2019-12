Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele clipe de viața ale soților Ceaușescu au fost surprinse intr-o producție cinematografica de excepție. Mihai Gadea a prezentat imaginile impresionante cu filmul care arata cum și-au trait ultimele clipe din viața cuplul Nicolae și Elena Ceaușescu.

- Col. (r) Ionel Boeru, șeful plutonului de execuție al soților Ceaușescu, a rememorat la Marius Tuca Show ultimele ore din viața cuplului care a condus Romania timp de 25 de ani și a fost impușcat la Targoviște pe 25 decembrie 1989.Citește și: SURSE Apar complicații serioase pe frontul PSD…

- La 30 de ani de la executia sotilor Elena si Nicolae Ceausescu, in ziua de Craciun a anului 1989, colonelul (astazi in rezerva) care la acel moment a condus plutonul de executie a facut marturisiri uluitoare intr-o emisiune TV.

- Avocatul soților Ceaușescu, generalul in rezerva Constantin Lucescu, a vorbit, in direct, la TV, despre procesul acestora și a marturisit ca nu a știut avocatul cui este pana nu a ajuns in sala de judecata.

- Gen. (r) Constantin Lucescu, fostul avocat al familiei Ceaușescu in procesul de la Targoviște, din 25 decembrie 1989, a afirmat in exclusivitate la Marius Tuca Show ca procesul a fost o execuție politica pe care a regretat-o, dezvaluind ca nimeni nu a știut ce urma sa se intample la Targoviște, potrivit…

- Secretele soților Ceaușescu au inceput sa fie dezvaluite abia la ani buni dupa Revoluție, cand cei care i-au cunoscut au avut curajul sa vorbeasca despre lucrurile neștiute din perioada comunista. Cserey Ilon a lucrat pentru cei doi timp de cinci ani și a acceptat sa vorbeasca inclusiv despre intimitatea…

- Averea soților Ceaușescu este inca un subiect de controverse, la 30 de ani de la Revoluție. De-a lungul timpului, au aparut multe persoane care au marturisit ca știu unde se afla averea celor doi dictatori, intrebari și afirmații care mai de care mai șocante. Cert este ca, o singura persoana a reușit…

