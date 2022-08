Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 166. Prima nava de marfa, de la invazia rusa, a sosit in portul ucrainean de la Marea Neagra Chornomorsk, unde va fi incarcata pentru viitorul transport de cereale. Intre timp, o alta vedeta americana a ajuns la Kiev si s-a intalni

- Razboi in Ucraina, ziua 122. Rusii au bombardat Kievul cu rachete. Patru explozii au fost auzite in capitala ucraineana duminica dimineața, o racheta lovind un complex rezidențial din apropierea centrului orașului. Cel puțin o persoana a fost ucisa.

- Rușii pregatesc atacarea orașului Nikolaev. Daca pe cale aeriana nu reușește sa cucereasca acest oras important strategic, fiind situat in sud, intre Crimeea si Odesa, Kremlinul trimite trupele terestre. O coloana de tancuri se indreapta spre acest oraș, ultima „fortareața” dinainte de Odesa. Tancurile…

- Kremlinul a estimat vineri, ziua cand s-au implinit 100 de zile de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, ca isi va atinge „toate obiectivele” acestei „operatiuni speciale militare”, care, in opinia sa, a dat deja „unele rezultate”, transmit agențiile de presa EFE si AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Razboi in Ucraina, ziua 93. Trupele ruse caștiga teren in regiunile din estul Ucrainei, iar bombardamentele sunt tot mai puternice. Ministrul ucrainean de Externe cere mai multe arme, iar cel rus avertizeaza Occidentul cu privire la ”escaladari inacceptab

- Mai multe birouri mobile de inrolare militara au putut fi vazute in mai multe orașe din nordul Rusiei, in timp ce Kremlinul vrea sa remedieze deficitul de combatanți din Ucraina. Un astfel de punct mobil a putut fi observant in timpul unei curse anuale de semimaraton din orașul siberian Novosibirsk.…