Cum s-au „muls” fondurile pentru Covid. Lazany: au fost manageri de spital care au dat spor de Covid inclusiv la portari Cand a venit vorba despre lupta impotriva Covid, guvernanții n-au prea facut economii. Unele unitați medicale au profitat și-au ajuns sa dea spor de Covid inclusiv portarilor. Informația a fost facuta cunoscuta de managerul Spitalului Județean de Urgența, Gabriel Lazany, care a precizat și cum s-a procedat la Bistrița: In starea de urgența, personalul medical care a intrat in contact cu pacienți cu Covid a primit sporuri de cate 500 de euro. Prezent la Bistrițeanul Live, managerului Spitalului Județean de Urgența Gabriel Lazany, a spus ca unii au abuzat de aceste sporuri și le-au dat inclusiv… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

