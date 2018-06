Stiri pe aceeasi tema

- Experienta jurnalistei romano-americane Rukmini Maria Callimachi este un exemplu de curaj pentru vicepresedintele global advertising de la The New York Times, Jean Christophe Demarta, care a vorbit despre aceasta joi, la Interactive Central and Eastern Europe Festival (iCEE.fest).

- Peste 300 de elevi si studenti pot participa gratuit la cel mai amplu festival dedicat Internetului si transformarilor generate in business si in societate de tehnologie, iCEE.fest 2018, care are loc la Bucuresti joi si vineri, saptamana viitoare. Organizatorii au demarat anul acesta un program…

- Doua sute de experti si speakeri internationali din domeniile internet, digital si tehnologie vor fi prezenti la Grand Cinema and More din Bucuresti, in perioada 14 - 15 iunie, la Interactive Central and Eastern Europe Festival - iCEE.fest, scrie news.ro.Anul acesta, vor fi nu mai putin de…

- Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la București cele mai noi tendințe in digital și tehnologie, avand pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix.

- Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la Bucuresti avand pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix cele mai noi tendinte in digital si tehnologie.

- Anul acesta, organizatorii propun nu mai puțin de 9 linii principale de conținut – agenda completa e aici - si aproape 200 de reprezentanți ai unor mari companii care vor susține prezentari si workshopuri, la care se adauga speakeri si traineri independenți, cunoscuți in intreaga lume. Printre ei:…

- Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, CNN, Netflix, Financial Times si multi altii, vor fi prezenti pe scena iCEE.fest 2018. Organizatorii anunta si o surpriza: sute de prezentari din editiile precendente ale « Interactive Central and Eastern Europe Festival » sunt disponibile gratuit, incepand de azi,…

- Giganți globali și experți in Internet și tehnologie din toata lumea revin in Romania pentru cel mai amplu festival dedicat profesioniștilor din regiune • Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, CNN, Netflix, Financial Times și mulți alții, vor fi prezenți pe scena iCEE.fest 2018 • Organizatorii…