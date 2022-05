Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol sunt parinți responsabili și au recunoscut ca viața lor s-a schimbat radical de cand pe lume a venit fiica lor, micuța Josephine. De data aceasta, cei doi au dus-o pe fiica lor intr-un loc pe care nu l-a mai vizitat pana acum. Bineințeles, au facut și fotografii. Iata despre ce…

- Gina Pistol le-a povestit prietenilor ei virtuali ce a facut fiica ei și a lui Smiley. Chiar daca este extrem de atenta cu viața personala, soția lui Smiley le mai povestește fanilor ei de pe rețeaua sociala cate ceva despre micuța Josephine, care crește incredibil de repede. De ce a facut-o pe mama…

- Gina Pistol, in varsta de 51 de ani, a devenit pentru prima oara mama, in luna martie a anului trecut, cand a adus pe lume o fetița, pe Josephine. De atunci, viața vedetei și a lui Smiley s-a schimbat total. Recent, prezentatoarea TV s-a intors pe platourle de filmare și a dezvaluit cat a slabit dupa…

- Smiley și Gina Pistol au decis sa plece intr-o vacanța, insa nu singuri, ci alaturi de fetița lor Josephine. Cei trei au ales ca destinație Roma, iar aceștia au publicat și cateva imagini pe rețelele de socializare.

- Gina Pistol, care iși pregatește revenirea pe micul ecran, a dezvaluit prin intermediul rețelelor de socializare cat a slabit dupa ce a intrat la dieta. Prezentatoarea cantarea aproximativ 80 de kilograme. La sfarșitul lunii ianuarie, Gina Pistol a inceput dieta. La 10 luni de cand o nascuse pe Josephine,…

- Gina Pistol a revenit la silueta sa perfecta, la un an de la nașterea fiicei sale, Josephine. Vedeta de la Antena 1 a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 15 kilograme, iar asta numai in cinci saptamani. Gina Pistol, iubita lui Smiley a spus in ce a constat secretul reușitei sale. Prezentatoarea emisiunii…

- Smiley și Gina Pistol se bucura din plin de minunea din viața lor, micuța Josephine. Fetița a implinit miercuri, 9 martie, un an! Artistul și-a impartașit emoțiile pe rețelele de socializare și s-a aratat recunoscator pentru faptul ca micuța intrat in viața lui. ,,Nu stiu despre altii,dar pentru mine…

- Gina Pistol a devenit mama pe 9 martie 2021. Indragita prezentatoare și-a ținut fanii la curent cu privire la cum arata viața ei de mama și, desigur, nu a uitat sa spuna ca Josephine a implinit un an. Prezentatoarea a publicat o imagine cu baloanele de la aniversarea micuței.