Stiri pe aceeasi tema

- Prima garnitura de metrou livrata de brazilienii de la Alstom pentru Magistrala 5 va ajunge in Romania in trimestrul IV din 2023. Ultima garnitura, din cele 13 antamate, este programata sa ajuna in țara in semestrul 1 din 2024. Modelul ales este din gama celor care circula la metroul din Paris, Londra…

- Romanii iși dovedesc in ultimul timp afinitatea pentru calatorii, avand o dorința din ce in ce mai mare de a explora lumea, dar și o doza de spontaneitate cand vine vorba de planificare. Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel tech, ofera date despre cum și unde calatoresc romanii…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in crestere cu 0,4%, iar componenta actiunilor companiilor de petrol si gaze a consemnat cea mai mare crestere, de 2,3%, majoritatea sectoarelor avand o evolutie pozitiva. Insa, indicele companiilor din sectorul calatoriilor si petrecerii timpului liber a scazut…

- – Conform Kiwi.com, romanii au rezervat calatoriile pentru weekendul prelungit din august, in mare parte chiar in luna iulie. – Pentru cei care rezerva cu ajutorul Kiwi.com, destinațiile populare includ Milano, Londra, Roma, Bruxelles și Paris. – Romanii folosesc weekendul prelungit din august ca…

- Marile burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, inainte de deciziile de politica monetara ale bancilor centrale din SUA si zona euro de saptamana viitoare, transmite Reuters.Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in scadere cu 0,2% si a incheiat saptamana in pierdere…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in scadere cu 0,2% si a incheiat saptamana in pierdere cu 0,5%. Investitorii s-au temut ca Rezerva Federala (Fed) ar putea opta pentru o atitudine precauta in intalnirea de saptamana viitoare, in timp ce BCE este de asteptat sa continue sa inaspreasca politica…

- Cele mai populare destinatii externe pentru minivacanta de Rusalii au fost anul acesta Londra, Bruxelles, Roma, Paris, Milano, Viena, Dublin, Istanbul, Dortmund si Madrid, in conditiile in care pretul mediu pentru zboruri dus-intors este de 269 de euro, a

- Cele mai populare destinatii pentru minivacanta de Rusalii sunt: Londra, Bruxelles, Roma, Paris, Milano, Viena, Dublin, Istanbul, Dortmund si Madrid, arata datele agentiei de turism online Vola.ro. In perioada minivacantei de Rusalii, pretul mediu pentru un zbor pe un singur sens potrivit datelor Vola.ro…