Stiri pe aceeasi tema

- In weekend, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost nași de botez. Soțul prezentatoarei de la Antena Stars a fost criticat pentru ținuta aleasa la biserica. Pe una dintre rețelele de socializare, Gabriela Cristea a postat mai multe fotografii de la botezul finului lor. Vedeta și soțul ei, Tavi Clonda,…

- Gabriela Cristea ajungea in urma cu doua zile, pe patul de spital, dupa ce s-a simțit rau. Vedeta tv se afla in acest moment acasa. Gabriela Cristea spune ca face tratament pentru o infecție urinara. Din pacate, i-a dat ceva batai de cap, potrivit marturisirilor facute in exclusivitate pentru playtech.ro…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au doua fete minunate. Cei doi se mandresc cu fiicele lor care sunt extrem de frumoase și au moștenit multe trasaturi de la mama lor. Prezentatoarea TV nu rateaza nicio ocazie și le posteaza pe Victoria și pe Iris intr-o veselie. Adevarul e ca, la cat de frumoase sunt…

- Gabriela Cristea a ajuns de urgența cu fiica sa cea mare, Victoria, la spital. Micuța a facut indigestie, iar prezentatoarea de la Antena Stars s-a speriat foarte tare. Cand vine vorba despre sanatatea copiilor ei, Gabriela Cristea se alarmeaza imediat. Soția lui Tavi Clonda a trecut prin momente grele,…

- Doi ani de pandemie au ținut femeile departe de birou, departe de mediul in care feminitatea poate fi exprimata și prin vestimentație. Doi ani in care rochiile sau costumele au fost inlocuite, poate, de pantaloni comozi și bluze sau camași potrivite pentru a aparea in fața display-urilor.Poate,…

- Astazi, 15 septembrie 2022, Tavi Clonda a implinit frumoasa varsta de 43 de ani, iar soția lui, Gabriela Cristea, și fetițele lor au fost alaturi de el in aceasta zi. Ei bine, dupa ce petrecerea s-a terminat, Gabriela Cristea i-a facut o urare speciala soțului ei, prin intermediul rețelelor de socializare.

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV. Vedeta este extrem de fericita cu familia pe care o formeaza cu Tavi Clonda și se bucura in fiecare de cele doua minuni ale lor, Victoria și Iris. Recent, ea a facut un anunț neașteptat și și-a anunțat fanii ca iși va arunca o parte…

- Gabriela Cristea a uimit pe toata lumea, dupa ce a anunțat ca va arunca o parte din haine. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare ca un astrolog i-a recomandat sa nu mai poarte haine in anumite culori, drept pentru care urmeaza sa arunce la gunoi tot ce are in șifonier pe aceste nuanțe.E vorba…