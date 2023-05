Cum s-au îmbrăcat artiștii de la Eurovision la ceremonia de deschidere Cum s-au imbracat artiștii de la Eurovision la ceremonia de deschidere S-a dat in mod oficial startul pentru Eurovision 2023. Ceremonia de deschidere a avut loc duminica, 7 mai, la Liverpool. Pe covorul turcoaz și-au facut apariția artiștii din toate cele 37 de țari participante la ediția din acest an. Locul de desfașurare a galei a fost Muzeul Walkert Art Gallery. Artiștii au avut grija ca la evenimentul de deschidere sa poarte ținute cat mai creative. Competiția incepe chiar in aceasta seara, 9 mai, cu prima Semifinala. Incepand cu ora 22:00, concursul poate fi urmarit LIVE pe TVR 1, TVR Internațional… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

