- Nora, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, și-a lut prin surprindere susținatorii cu o ipostaza incendiara. Tanara s-a fotografiat intr-o ținuta care i-a scos in evidența atuurile fizice, in mod special bustul generos.

- Alexandra Ghioca este extrem de discreta cu viața personala. Acesta nu a facut prea multe dezvaluiri nici dupa desparțirea de Cosmin, iar atunci cand și-a facut o noua relația, a ținut totul departe de ochii curioșilor.

- Ediția de luni seara, 5 decembrie, a adus in atenția concurenților un task destul de interesant, dar și un subiect ce poate provoca discuții: iubitele vor putea sa verifice telefoanele concurenților. Dupa ce au fost anunțați ca in doar cateva zile, fetele vor avea acces la telefoanele lor, baieții au…

- Se pare ca intre Adina, Roxana și Raluca nu este loc de simpatii, ci din contra. Cele doua concurente nu au ezitat sa analize atitudinea iubitei lui Alex. Dupa ce Raluca a vazut imaginile cu discuția din urma cu o seara, tanara le-a dat replica lor doua.

- Celebra prezentatoare a ajuns intr-o intr-o situație neplacuta, fiind criticata dur de fanii emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. Simona Gherghe a oferit prima reacție dupa ce a facut o gluma legata de greutatea unei concurente de la „Mireasa”. Vedeta și-a cerut scuze imediat, insa nu a fost suficient…

- Baieții au purtat o discuție clara in care au marturisit ca in prima seara in Turcia, inainte sa le fie luate telefoanele, s-au strans și au facut o ințelegere. Se pare ca Sebaidin, Paul, Cosmin și Viorel au decis atunci sa lase de la ei daca vor resimți tensiuni.

- In ediția de pe 2 noiembrie de Mireasa, baieții au spus ce secrete au aflat de la fetele cu care au facut echipa. Baieții au tras la sorți și au fost puși in situația de a afla un secret de la fata cu care au facut echipa, prmeiul fiind un weekend la munte.

- In ediția din seara aceasta de la Mireasa - Capriciile Iubirii au existat cateva discuții intre fetele din casa. Gabriela a fost in centrul atenției. Concurenta, in „razboi” cu celelalte fete? Iata de la ce a pornit totul, de fapt.