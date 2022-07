Stiri pe aceeasi tema

- Litigiul dintre Dario Bonetti (60 de ani) și Dinamo continua. Avocatul antrenorului italian a depus contestație la Tribunalul București, prin care solicita obligarea clubului din Ștefan cel Mare la plata sumei de 48.000 de euro, reprezentand opt salarii restante, din perioada septembrie 2021-mai 2022.…

- VEST – Sau cel putin asa catalogheaza cei de la ADR VEST perchezitiile procurorilor Parchetului European care au cerut documentele privind anumite finantari din banii UE. Desi Codruta Kovesi nu prea le are, asa, cu vizitele de curtoazie… Operațiune de amploare a procurorilor de la Parchetul European…

- Nr. 167 din 15 Iunie 2022 ZIUA EUROPEANA DE PREVENIRE A FURTURILOR DIN LOCUINTA Pentru al patrulea an consecutiv, Politia Romana, in parteneriat cu EUCPN Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii , EUROPOL si alte 24 de state din Europa, lanseaza Ziua europeana de prevenire a furturilor din locuinta.…

- O femeie din Lugoj a fost condamnata astazi pentru profanare de cadavre, intr-un dosar deschis acum trei ani. Conform lugojinfo.ro, in 2019 polițiștii au descins intr-o casa de pe strada Dorobanților din localitate, dupa ce o ruda a anunțat ca o femeie ar fi disparut. Femeia condamnata azi le-a spus…

- Mafta, micro-romanul lui Franz Karl Franchy publicat in limba germana la Berlin, in 1941, este o poveste tipica a inceputului de secol XX. Apar aici personaje simple care traiesc in satul din apropierea Bistriței, Cușma. De altfel, multe dintre episoadele surprinse in Mafta ilustreaza viața comunitații…