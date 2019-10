Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a apreciat ca lipsa responsabilitatii fata de protectia mediului in societatea romaneasca este cauzata de parintii care nu cultiva aceste idei copiilor in cadrul familiei, scrie Agerpres. "Cred ca e o realitate - nu suntem deloc coerenti in ceea ce facem - celebram in continuare fibra…

- Directorul general al Departamentului de Comunicare a precizat ca incearca sa fie util jurnaliștilor in primul rand, subliniind ca este cea mai buna cale pentru ca toți cetațenii sa fie informați. „Este adevarat ca avem un nou Parlament, nu doar pentru ca a fost ales acum cateva luni, ci pentru…

- Administrația Naționala de Meteorologie emite prognoze meteo precise. Știm cand ploua, cat vor varia temperaturile pe parcursul unei saptamani, dar și cand apare soarele. ANM a emis numeroase alerte de vreme, iar evoluția vremii a fost analizata in detaliu pentru a fi oferite cele mai precise estimari.…

- El spune ca aceste precizari au fost facute avand in vedere ca ''in spatiul public din Romania au aparut numeroase intrebari si opinii legate de pozitia europarlamentarilor Aliantei USR PLUS fata de candidaturile la posturile de comisari europeni''. "Europarlamentarii USR PLUS ii vor trata…

- Manager al Filarmonicii de Stat din Sibiu, dirijorului Cristian Lupes ii place sa spuna ca Orchestra Simfonica este simbolul artistic cel mai elocvent al Uniunii Europene, iar muzica de azi si de maine, cea contemporana - Muzica secolului XXI cum apare ea in cadrul Festivalului - este cea mai interesanta…

- 'Noi ne-am intalnit ieri si am vorbit multe (la Scoala politica de vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate, n.r.). Trebuie sa ii spunem doamnei prim-ministru ce am vorbit. Am vorbit ca erau, asa, voci - cum spunea doamna prim-ministru - 'sa plecati de la guvernare'. Si eu, in cuvantul meu,…

- In urma dezvaluirilor generate de modul de intervenție al autoritaților statului in cazul Caracal, in ultima perioada au aparut nenumarate intrebari legate modul de funcționare al Poliției, despre procedurile invechite, dar și despre cum iși selecteaza oamenii care le intra in structuri. Specialiștii…

- „Cred cu tarie ca noi, ca societate, trebuie sa avem incredere in aceste noi generații de tineri pentru ca ei reprezinta schimbare.” Funcția de director de școala este una extrem de importanta, mai ales intr-o unitate școlara in care performanța este la ea acasa. Meseria de profesor intr-o scoala…