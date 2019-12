Cum s-au distrat soldaţii indieni în zăpadă, de Crăciun VIDEO Soldatii au au facut oameni de zapada, au cantat si au dansat ca niste copii si s-au tavalit in stratul imaculat si pufos de zapada. Soldatii au dat ad-hoc si un "concert", unde s-au intrecut in cantece de Craciun care mai de care mai frumoase. frumoase. Toate acestea s-au petrecut in cazarmele lor de la Linia de Control aflata in disputa cu Kashmirul. Intr-un video publicat miercuri, se vad imagini cu zeci de trupe indiene care se distreaza pe cinste. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

