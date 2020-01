Stiri pe aceeasi tema

- Un incident a avut loc, vineri, la Iasi in cadrul evenimentelor organizate cu ocazia a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, scrie antena3.ro. Potrivit informatiilor Antena 3, o persoana a lesinat in Piata Unirii de la Iasi. Aceasta si ar fi pierdut echilibrul si a fost preluata de un echipaj…

- Pe fondul unor grave nemulțumiri legate de abandonarea, timp de 30 de ani, a acestei parți a țarii, ajunsa izolata și saraca, langa statuia lui Cuza are loc, ca in fiecare an, sarbatorirea ”trecerii Milcovului dintr-o sorbire”. Unirea Principatelor Romane va fi celebrata vineri, la Iasi, printr-o serie…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca isi doreste organizarea de alegeri locale in doua tururi, mentionand ca premierul Ludovic Orban "a facut un pas curajos" atunci cand a anuntat ca Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului…

- PSD se opune categoric cresterii varstei de pensionare si atrage atentia ca propunerea premierului Ludovic Orban ca salariatii sa poata opta pentru prelungirea perioadei de activitate pana la 70 de ani reprezinta un „dar otravit” prin care se incearca realizarea primului pas in cresterea varstei de…

- Unirea celor trei provincii romanesti prin autostrazi reprezinta o prioritate pentru Guvern, a declarat, duminica, la Alba Iulia, intrebat despre acest obiectiv, premierul Ludovic Orban. "Este unul din obiectivele noastre prioritare. Autostrada de pe coridorul IV Pan-european, cele cinci tronsoane…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a declarat, miercuri, la audierea ministrului propus pentru Dezvoltare, Ion Ștefan, din comisia parlamentara de specialitate, ca prefecturile vor trece in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației dupa investirea Guvernului, scrie Mediafax. …