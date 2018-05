Nunta lui Meghan și-a Prințului Harry a fost mult așteptata și prin prisma celor doi copii ai Ducilor de Cambridge, care au primit indatoriri in ziua ce mare și care promiteau sa fie, pentru cateva secunde, in centrul atenției. Ei bine, chiar așa s-a intamplat, Charlotte și George au fost aclamați și urmariți cu interes de toți simpatizanții regali. Charlotte, nerabdatoare sa ajunga la nunta In calitate de domnișoara de onoare, Charlotte (3 ani) a fost o prezența activa la nunta unchiului sau. Imbracata intr-o rochița alba, cu pliuri, semnata de Clare Waight (designerul care a creat și rochia…