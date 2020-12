Cum s-au cunoscut Mira și iubitul ei, toboșarul Andrei Ivan? Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Mira (25 de ani) a dezvaluit cum s-au cunoscut ea și iubitul ei, toboșarul Andrei Ivan. Cum s-au cunoscut Mira și iubitul ei, toboșarul Andrei Ivan? Mira și Andrei Ivan formeaza un cuplu de „1 an și 3-4 luni”. „Nu știu exact. El știe mai bine”, a dezvaluit Mira. „Mi-am facut trupa și cautam inițial o chitara și chitara bass s-a transformat intr-o toba. Inițial, cand ne-am cunoscut, nu am avut nicio treaba. Lumea nu ne crede. Nu am avut nicio chestie din-aia de la inceput. Am fost prieteni și am rezonat foarte bine ca prieteni. La un moment dat, nu… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

