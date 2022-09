Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Simona Halep divorțeaza de Toni Iuruc a zguduit lumea sportului. Sportiva și afaceristul au ținu totul in secret, dar situația a ieșit la suprafața. Evenimentul neașteptat a starnit reacții controversate din partea multor oameni, printre care s-a numarat și Dana Budeanu.

- Alina Pușcaș se bucura de o casnicie de vis alaturi de soțul ei, iar acum a dezvaluit din ce motiv au așteptat cinci ani sa se casatoreasca. Ce a marturisit prezentatoarea de la Te cunosc de undva despre casnicia pe care o are alaturi de Mihai Stoenescu.

- Elwira și Mihai Petre se cnosc de aproape 20 de ani și sunt casatoriți de 14 ani. Au impreuna doua fetițe și una dintre cele mai admirate casnicii. Cei doi au acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care au povestit cum a inceput povestea lor de dragoste. „Relația noastra nu a fost dragoste la…

- Cabral și-a amintit cum a fost prima intalnire cu socrii. Prezentatorul a avut emoții cand i-a intalnit pentru prima data pe parinții Andreei Ibacka.Andreea Ibacka și Cabral formeaza un cuplu de 14 ani, iar impreuna au doi copii, Namiko și Tiago. Cei doi sunt casatoriți de 11 ani și traiesc una dintre…

- Daniel Onoriu a traversat o perioada crunta in urma cu mai mult timp, iar cea care i-a fost alaturi in cele 55 de zile, in care a stat in coma, a fost nimeni alta decat soția lui, Isabela. Ei bine, l-a susținut și s-a rugat la Dumnezeu sa fie bine și minunea s-a intamplat, insa abia azi s-a aflat cum…

- Vreme de mulți ani, Codin Maticiuc a ținut titlul de cel mai ravnit burlac din showbizul romanesc. Cunoscut pentru stilul lui excentric, viața de noapte și sutele de domnișoare cu care a tot umblat, Codin Maticiuc pare sa se fi potolit de cand a devenit tata. El și Ana Pandeli formeaza un cuplu de ani,…

- Pe 1 și 8 iulie, de la 21:00, DIVA prezinta povești de dragoste celebre transformate in filme remarcabile ce acapareaza seara de vineri cu romantism din alte vremuri. Pe 1 iulie este difuzat Anna Karenina (Anna Karenina, 2012) cu Keira Knightley, Jude Law și Aaron Taylor-Johnson. Celebra poveste plasata…