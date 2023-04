Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu a refuzat participarea la „Survivor Romania”, dupa ce in trecut a participat la show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Cantarețul a dat din casa și a spus ca producatorii show-ului de la Pro TV ii roaga pe concurenți sa se certe intre ei, iar el nu a vrut sa accepte așa ceva. „M-au…

- Cunoscut in intreaga țara drept unul dintre cei mai buni medici „de piele”, doctorul dermato-venerolog Samoil E. Teleki sau simplu Dr. Teleki a murit duminica, 12 martie, in Ramnicu Valcea.

- Printre vedetele care au primit propunerea de a participa la doua dintre cele mai urmarite show-uri TV, se afla și Pepe. El a primit propuneri avantajoase din punct de vedere financiar, insa, a refuzat. Așa cum s-a intamplat in trecut și cu alte show-uri, gen „Exatlon”. Și atunci Pepe a refuzat. Motivele…

- Tancurile moderne și sistemele de aparare antiaeriana Patriot au captat atenția publicului in ultimul timp, dar acestea nu au fost inca testate pe campul de lupta din Ucraina. Dar armata ucraineana este dotata cu alte arme care și-au demonstrat deja utilitatea in bataliile cu invadatorii ruși și cu…

- Calin Ignat n-a stralucit la nivel mare in fotbalul romanesc, dar are zeci de meciuri in ligile inferioare. Acum e apreciat la nivel european cu berea pe care o produce și care poarta numele labradorului sau, Noah, scrie gsp.ro intr-un material exclusiv. Cum fotbalul și berea au ceva in comun, Calin…

- Cel putin unul din zece romani, cu varsta cuprinsa intre 15-64 ani, a consumat un tip de drog ilicit de-a lungul vietii (consum experimental), in timp ce 6% dintre ei au consumat si in ultimul an (consum recent), arata un raport al Agentiei Nationale Antidrog (ANA).

- Mircea Rusu, fostul primar al comunei Band, a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru delapidare și instigare la delapidare. Cunoscut in anii 90 pentru cantecele „Omul bun și pomul copt” ori „Iarba verde de acasa”, Rusu este și compozitorul imnului PNL, folosit anterior de PDL. Cantarețul iși…

