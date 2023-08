Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Ghinescu și barbatul pe care l-a facut tatic de fetița au trait o frumoasa poveste de dragoste aproximativ 13 ani, insa cei doi nu au ajuns in fața altarului. In urma cu ceva vreme, mai exact la finalul anului 2022, in luna decembrie, interpreta de muzica populara vorbea despre casatoria cu partenerul…

- Deși avea planuri de nunta cu partenerul ei cu care impartașește 12 ani de relație, Emilia Ghinescu nu-și mai dorește sa se casatoreasca. Artista a dezvaluit in exclusivitate pentru Antena Stars ca iubitul ei se teme de acte și considera ca o relație poate dura și fara o casnicie.

- Iuliana Beregoi se bucura de mult succes in industria muzicala și se poate lauda ca pana la 19 ani a reușit sa iși realizeze orice vis. Aceasta traiește și o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Andrei Ivan, fostul iubit al unei artiste cunoscute. Tanarul a fost prezent și aniversarea sa și i-a facut…

- Drama prin care trece Dana Roba a induioșat pe toata lumea. Femeia a fost batuta de propriul soț cu un ciocan. Doua cicatrici mari și mainile in ghips, precum și suferința ii aduc aminte de atacul barbatului cu care are doua fetițe. Iata cum s-au cunoscut cei doi și in ce moment s-a degradat relația…

- Tu recunoști fetița din imagine? Știm ca iți este destul de greu sa iți dai seama cine este micuța din fotografie, deoarece pe atunci era destul de mica. Chiar ea a fost cea care a postat aceasta poza din copilarie pe rețelele personale de socializare. Iți dam doar un indiciu: este iubita unui cunoscut…

- Cat de greu sau ușor le este unor persoane sa paraseasca persoana cu care a format un cuplu, explica psihologul aradean Ramona Pantea. Specialista precizeaza ca se refera la relațiile de iubire, nu la relațiile superficiale, pasagere.

- Tu recunoști fetița din imagine? Știm ca iți este destul de greu sa iți dai seama cine este micuța din fotografie, deoarece pe atunci era destul de mica. Chiar ea a fost cea care a postat aceasta poza din copilarie pe rețelele personale de socializare. Iți dam un indiciu: este soția unui actor cunoscut…

- Deea și Dinu Maxer traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt mai fericiți ca niciodata. Noul partener al vedetei i-a cunoscut pe cei mici, iar imaginile au fost postate chiar de Deea Maxer pe contul ei personal de Instagram. Iata ce relație au cei trei!