- Anul aceasta, seara de Halloween se sarbatorește maine, 31 octombrie, in cea mai lunga zi din an, fapt datorat trecerii la ora de iarna. Vedetele din Romania s-au pregatit din timp, s-au costumat deja de Halloween și s-au mandrit cu transformarile lor pe rețelele de socializare. Dorian Popa, Alexia…

- Halloween-ul este o sarbatoare a costumelor, spiritelor și dovlecilor, iar petrecerile de pe 31 octombrie sunt in voga in multe țari, inclusiv in Romania. Iata de unde au pornit tradițiile de Halloween și ce superstiții aduce cu ea aceasta sarbatoare.

- Gheorghe Turda este unul dintre cei mai iubiți artiști de muzica populara. Invitat in cadrul emisiunii Star Matinal, acesta a scos la iveala amanunte mai puțin știute din cariera lui. ,,Am citit pe Facebook o amintire scrisa de cand am cantat o romanța la un eveniment celebru și mi-am amintit ca atunci…

- Eva Zaharescu și Ștefan Manolache s-au desparțit. Vestea ca nu mai sunt impreuna i-a șocat pe fanii celor doi, care deja ii vedeau iubiți pentru o perioada lunga de timp. Deranjat de vorbele care au aparut pe seama lui, in ultima vreme, tanarul rupe tacerea despre adevaratele motive ale desparțirii…

- Multa lume așteapta cu nerabdare sarbatoarea de Halloween. Deși nu este o tradiție romaneasc, a luat amploare și in țara noastra in ultimii ani. Cand are loc sarbatoarea de Halloween in anul 2021? Cand are loc sarbatoarea de Halloween in anul 2021 Hallowenul a devenit extrem de mediatizat și in Romania.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus sesizarea instanței de judecata, cu acordul de recunoaștere a vinovației a inculpatei C.N-R, la data faptelor profesor in cadrul Școlii Gimnaziale „Mihail... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Alexandru Mitrita poate reveni la echipa din Banie. ''Mitrita este o optiune pentru noi, este un jucator foarte iubit aici la Craiova, vom vedea, mai sunt foarte multe…