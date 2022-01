Cum s-au ales fermierii cu 255 milioane de euro din PNRR Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) este un subiect interzis pentru agricultura romaneasca, pentru ca acest sector primordial pentru economie nu a primit nimic, iata, insa, ca vine și o veste buna: Misterul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) a aprobat prin PNRR o investiție de 255 milioane euro pentru finanțarea de facilitați de management al gunoiului de grajd. Concret, se vor putea accesa fonduri pentru construirea de platforme și stații de compostare, platforme tipizate, fara autorizație de construire pentru fermierii mici și mijlocii pana in 40 UVM, echipamente pentru comunele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare nr. 241/2006. Actul normativ aprobat astazi reprezinta prima reforma stabilita in Planul Național…

- Guvernul a aprobat, joi, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, actul normativ reprezentand prima reforma stabilita in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru sectorul de apa si apa uzata. OUG pentru modificarea…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor MMAP , ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241 2006.Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Romanii pot sa rasufle ușurați: incalzirea cu lemne nu va fi interzisa pana in 2023, așa cum s-a vehiculat in ultima vreme. Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu prevede nicio dispozitie care sa oblige autoritatile romane sa impuna interzicerea incalzirii pe baza de lemne pana in 2023,…

- Ministerul Economiei intenționeaza sa dezvolte un ecosistem in domeniul microelectronicii, adresat companiilor mari, IMM-urilor, dar și centrelor de dezvoltare și universitaților, care sa asigure produse pentru industria auto și alte sectoare. Acestea vor avea la dispoziție fonduri de 500 milioane euro,…

- Premierul va coordona, impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene și un comitet interministerial, implementarea proiectelor și reformelor cuprinse in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, sustine joi o conferinta de presa in cadrul careia va prezenta, printre altele, calendarul de proiecte derulate prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), informeaza ministerul de resort. Potrivit sursei citate, in afara de lansarea…

- Energia va dispune in Planul National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) de o suma de 1,62 miliarde euro, din care 515 milioane euro va fi directionata catre infrastructura de distributie a gazelor din surse regenerabile si capacitatile de productie a hidrogenului verde, a anunțat ministrul…