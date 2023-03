Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mari designeri și-au prezentat creațiile pe starurile de la Hollywood in cea mai importanta seara din lumea filmului. Cu toate astea, covorul roșu de la Premiile Oscar a aratat la fel de hellip; pestriț ca in fiecare an.

- In aceasta noapte, incepand cu ora 3, ora Romaniei, vor avea loc Premiile Oscar 2023, ajunse la a 9-a ediție. Un aspect important, decis de organizatori, este eliminarea celebrului covor roșu, dar pe langa asta, toți participanții vor primi cadouri. Dar mulți vor sa afle ce contin cele mai scumpe cadouri…

- Anul 2023 marcheaza cea de-a 95-a ediție a Premiilor Oscar. Gala decernarii celor mai prestigioase și reputate premii din lumea filmului se va desfașura duminica, 12 martie, la Los Angeles, la Dolby Theatre din Hollywood. Ce post de televiziune va transmite programul fastuos in Romania. Unde și cand…

- O celula de criza a fost creata pentru ceremonia Premiilor Oscar din 2023, rolul ei fiind sa reacționeze in timp real in cazul unui incident neprevazt precum palma data de actorul Will Smith gazdei ceremoniei de anul trecut, Chris Rock, scrie BBC.

- Cutremurul care a avut loc astazi, in Romania, s-a simțit in mult zone din țara. Astfel, mai multe vedete din showbiz-ul romanesc au avut parte de momente de groaza. Printre acestea se numara și Mira, dar și Ornela Pasare care, in urma seismului, au facut publice cateva reacții, chiar pe rețelele sociale.…

- A 94-a ediție a Premiilor Oscar vor avea loc pe 13 martie 2022 la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Nominalizarile urmeaza a fi anunțate la data de 24 ianuarie, iar procesul de votare se va incheia pe 7 martie, informeaza presa romana .