Cum s-au adaptat proprietarii de spaţii de birouri la condiţiile impuse de pandemia de coronavirus Pe masura ce pandemia continua, exista multe intrebari cu privire la cum ar putea arata si functiona biroul traditional pe viitor sau daca mai au nevoie firmele de spatii in cladirile de birouri din Iasi, dupa succesul muncii de acasa. Interesul puternic al companiilor cu activitate in sectoare precum tehnologia informatiei (IT), cercetare ori servicii au dus in ultimii ani la o crestere sustinuta a absorbtiei spatiilor de birouri din Iasi, suprafata desfasurandu-se

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat, vineri, la Iasi, ca in urmatoarea perioada se asteapta la o crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus si, ulterior, in aproximativ doua-trei saptamani, la scaderea acestuia. "Evolutia pe care o vedem de la inceputul lunii septembrie este o evolutie…

- Igluurile au rasarit ca ciupercile dupa ploaie la Iași. Mai precis dupa decizia de intrare in scenariul roșu. Sunt corturi de plastic transparente care izoleaza cate o singura masa de pe terasele din oraș.

- Absolventii Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" se pregatesc sa sustina un examen de rezidentiat cu mize mult mai mari anul acesta, spitalele aflate in prima linie in lupta impotriva noului coronavirus avand nevoie urgenta de ajutoare. In total sunt 2.100 de absolventi ai UMF Iasi…

- Pandemia de Coronavirus a rescris regulile jocului in afaceri. Condițiile s-au schimbat, concurența pentru atragerea clienților s-a intensificat, in timp ce resursele au scazut din cauza recesiunii bruște. Digitalizarea nu mai este un scop in sine, ci a devenit singurul mijloc de supraviețuire in multe…

- In comuna suceveana Șcheia exista 11 sali de nunți, iar proprietarii lor sint ințelegatori, cu toate ca au de suferit din cauza masurilor restrictive determinate de pandemia de coronavirus. Afirmația a fost facuta, la Radio Top, de primarul reales Vasile Andriciuc. El a declarat: „Proprietarii salilor…

- Colliers: Proprietarii și chiriașii de birouri spun ca pandemia le va afecta in continuare afacerile, dar spera intr-o revenire in 2021. Majoritatea companiilor continua sa faca angajari Aproape trei sferturi dintre proprietarii și chiriașii din piața de birouri considera ca epidemia de COVID-19 le…

- Pentru ca multe facultați fac cursuri online, cel puțin in primul semestru, unii aleg sa ramana acasa. Din acest motiv, tabloul imobiliar in Cluj-Napoca, București, Iași sau Timișoara arata cu totul altfel decat in anii anteriori, scrie digi24.ro . Bucureștiul, la un pas de carantina. Anunțul premierului…

- Au inceput inscrierile la Rezidențiat. Anul acesta, concursul de intrare in Rezidențiat va fi organizat de catre Ministerul Sanatații in data de 15 noiembrie 2020 și se va desfașura in condiții speciale, impuse de pandemia de coronavirus Concursul se va desfașura in sase centre universitare: București,…