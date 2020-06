Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de retail Annabella va deschide, pana la finalul acestui an, cel puțin trei magazine, urmand sa ajunga la 79 de unitați. Compania romaneasca este in cautare de angajați și de producatori romani cu care sa colaboreze, iar investițiile de anul acesta vor viza canalele de vanzare online și livrarile…

- Politia spaniola a arestat in aprilie la Alicante si Valencia sapte persoane deghizate in curieri de livrare a produselor culinare la domiciliu care distribuiau cocaina si marijuana pe biciclete, motociclete si masini, releva intr-un comunicat organizatia de cooperare politieneasca internationala, cu…

- "Te-ai saturat de legume și fructe fara gust din import? Noi iți aducem pe masa fructe și legume ca altadata!", este motto-ul platformei VerziBox, lansata de ploiesteanul Ionut Urzeala pentru a veni in intampinarea prahovenilor care isi doresc produse naturale si proaspete, cu livrare la domiciliu.…

- Crescatorii de oi din judetul Giurgiu au vandut in acest an carnea de miel sau de berbecut pentru masa traditionala de Paste online, prin comenzi telefonice sau direct din magazine, marfa fiind prezentata doar in vitrinele frigorifice. ''Suntem crescatori de oi si capre din tata…

- Floria.ro, cea mai mare florarie online din Romania, vine in sprijinul micilor afaceri locale oferind posibilitatea de a deveni partener intr-o rețea ce acopera toata țara. Partenerii Floria beneficiaza de infrastructura online completa și comenzi de buchete de flori cu livrare, preluate prin platforma…

- Aplicația de servicii de livrare rapida Glovo va putea fi folosita, de astazi, de locuitorii din Alba Iulia pentru a-și face cumparaturile personale, anunța compania. In prima faza, locuitorii din Alba Iulia vor avea acces la produsele restaurantului McDonald’s și se pot aproviziona de la hypermarket-ul…

- Bolt, platforma europeana de transport la cerere, a anuntat marti ca lanseaza serviciul Business Delivery in toate orasele in care activeaza in Romania, Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, care va pune in legatura companiile cu curierii, pentru a plasa online comenzi de livrare si sa expedieze produsele…

- Senatul a adoptat, marți, doua proiecte legislative care prevad ca mai multe categorii de detinuti vor putea sa isi execute pedeapsa la domiciliu, insa acestia vor fi supravegheati prin intermediul unei bratari electronice. Una din conditiile executarii pedepsei la domiciliu prevede ca detinutul…