Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii reprezinta una dintre cele mai im­portante resurse ale unei companii, iar antre­prenorii trebuie sa constientizeze ca nu pot dezvolta o afacere fara ei, a spus Ionut Con­stantin Vochin, executive director in cadrul Oxigen Agro Product Com­pany, la conferinta ZF IMM. De ase­me­nea, antrepre­norii…

- Grupul francez are 5,5 hectare de depozite in zona de vest a Bucurestiului, iar din mai 2018 va deveni operational si un depozit de un hectar in Deva. Retailerul Auchan, unul dintre cei mai importanti jucatori din retailul autohton, cu vanzari anuale de peste 1 mld. euro, lucreaza cu companii…

- Unul dintre cei mai mari distribuitori IT&C din România și-a automatizat depozitul cu un sistem software modern, înregistrând schimbari semnificative înca din primele doua saptamâni de utilizare. Este vorba despre Royal Computers care a decis sa utilizeze soluția…

- Compania, care alaturi de OMV Petrom deruleaza lucrarile de explorare la mare adancime din perimetrul Neptun din Marea Neagra, spune ca are schita de proiect, grupul petrolier american precizand ca va aduce in Romania o tehnologie lansata la inceputul lui 2017. „Am finalizat alegerea conceptului…

- ♦ MOL Romania - al patrulea cel mai mare jucator din piata petroliera locala cu un business de peste un miliard de euro - spune ca are flexibilitatea necesara de a dezvolta conceptul fresh corner pentru a ajunge la mai multi clienti, unul dintre obiectivele companiei fiind de a iesi cu serviciile…

- "Romania a ratat oportunitati si a ratat tinte pentru ca, din pacate, capacitatea sa administrativa la nivel central si local (...) a fost si a devenit din ce in ce mai slaba. Altfel, nu imi explic cum facem tot felul de strategii, dar niciuna nu e pusa in aplicare. Eu, astazi sau maine, dau in judecata…

- Guvernul si autoritatile locale, impreuna, se vor pune de acord asupra solutiilor concrete pentru atragerea finantarilor europene, a afirmat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila, la o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului…

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…