- Autoritatile ucrainene au dispus vineri evacuarea ultimilor civili ramasi in orasul strategic Bahmut din estul Ucrainei, care este un obiectiv prioritar al trupelor ruse si unde se dau de mai multe saptamani cele mai sangeroase lupte de la inceperea in urma cu un an a campaniei militare ruse contra…

Autoritățile din Ucraina au desfășurat vineri o operațiune de percheziție "pe scara larga" la birourile Serviciului Vamal de Stat, potrivit Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

- Livrarile de arme Ucrainei de catre Occident "nu va schimba evoluția evenimentelor", a declarat, la un breafing ținut astazi, secretarul de presa al presedintelui Rusiei, Vladimir Peskov, transmite RADOR. "Ucraina cere alte și alte armamente, iar Occidentul incurajeaza aceste cereri", a afirmat Peskov.…

De la inceputul razboiului din Ucraina, peste 600 de agenți și spioni ruși ar fi fost demascați de Serviciul de Securitate ucrainean, conform unui comunicat de miercuri al instituției.

Ambasadorul SUA la Kiev, Bridget Brink, a comentat atacurile lansate de rusi asupra Ucrainei in primele ore ale Anului Nou. Intr-un mesaj postat pe Twitter, diplomatul scrie ca liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, nu intelege ca ucrainenii sunt facuți din otel.

SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de aparare antiaeriana cel mai sofisticat, Patriot, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane, in momentul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregateste sa aterizeze la Washington, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres.

- Bombardamentele rusesti care vizeaza infrastructura energetica a Ucrainei provoaca riscuri tot mai mari pentru "aproape toti copiii din Ucraina - aproape sapte milioane de copii", in conditiile in care temperaturile din timpul iernii continua sa scada in toata tara, a avertizat miercuri UNICEF, relateaza…

Rusia a transmis miercuri ca nu a primit nicio propunere privind o „incetare a focului de Craciun" in Ucraina, iar luptele se pare ca se vor prelungi pana la sfarșitul iernii, scrie Reuters, conform Mediafax.