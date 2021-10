Cum s-ar face anticipatele, în viziunea PSD Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat, in direct, la Europa FM, cum s-ar ajunge la alegeri anticipate – singura soluție potrivita, in viziunea liderului PSD. PSD susține varianta unui guvern de specialiști pentru urmatoarele luni și convocarea de alegeri anticipate in luna martie a anului viitor, prin semnarea unui pact intre partidele care ar forma o majoritate special ca sa forțeze anticipatele. “Acel guvern (de specialiști) intra intr-un calendar, iși asuma calendarul convenit de o majoritate, se ajunge in luna februarie, martie, iși depune demisia, cad cele doua propuneri de guvern… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

