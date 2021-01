Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de muzica populara Gheorghe Turda a declarat la Antena 3 ca nu crede in COVID-19, deși a contactat noul coronavirus și a trecut prin boala. Citește și: 'Pilda Generalului Zeu' in PNL "Pe 2 ianuarie am ieșit din izolare (...) A fost greu și nu prea. Am racit la Slanic Prahova…

- Mihaela Tatu a trecut printr-o perioada foarte grea a vieții, dupa ce a decis sa se retraga din lumea televiziunii. Acum insa, fosta prezentatoare pare sa se simta mai bine, semn ca a reușit sa depașeasc cele mai mari greutați ale vieții sale. Cum a putut vedeta sa scape de depresie și sa faca fața…

- Mihai Gadea a facut dezvaluiri din SUA despre lupta pierduta de Donald Trump. Ce se intampla acum este incredibil. Mihai Gadea a prezentat de la Washington, SUA, cele mai noi informații legate de atmosfera care domina America dupa victoria domocatului Joe Biden, dar și planurile pe care le are Donald…

- Ați caștigat lupta cu Covid-19? Puteți dona plasma, la Timișoara, pentru cei care inca duca aceasta lupta. Plasma va fi folosita pentru tratarea pacienților aflați in stare critica. Reprezentanții Centrului Regional de Transfuzie Sanguina va așteapta la donare.

- Criza donatorilor de plasma pentru pacienții cu forme severe de COVID-19 continua. In județul Timiș, spre exemplu, numarul celor care au fost infectați cu SARS-CoV-2 și s-au vindecat este de peste 5.000 de persoane.

- Gica Popescu (53 de ani) a vorbit despre problemele pe care le-a avut dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Președintele Viitorului a dezvaluit ca nu știe de unde s-a infectat și a povestit ce simptome și ce probleme a avut dupa ce s-a vindecat de COVID-19. „Nu știu cum m-am infectat pentru…

- Irina Loghin a avut prima sa apariție televizata dupa ce s-a vindecat de coronavirus. Invitata la emisiunea lui Catalin Maruța, artista a povestit cum s-a infectat. De asemenea, soțul, dar și fiul ei au fost testați pozitiv cu COVID-19.„A venit o prietena din Basarabia și a doua zi dupa ce avenit la…