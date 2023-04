Cum s-a văzut protestul fermierilor la Buzău. Sute de utilaje au blocat DN2 E85 (VIDEO) Peste 100 de utilaje agricole și autoturisme au blocat mai multe drumuri in județul Buzau. Mii de fermieri au ieșit in strada in toata țara din cauza preturilor de dumping ale produselor agricole ucrainene. Mai mult de atat, fermierii sunt nemultumiti și de solutia gasita de Comisia Europeana la problemele si dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agro-alimentar romanesc, pe fondul problemelor cauzate de conflictul armat din Ucraina. Mai mulți fermieri din județul Buzau au organizat, vineri, un protest pe drumul național DN2 E85 și DN22. In timpul marșului cu utilaje agricole, fermierii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

